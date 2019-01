Dando segmento as novas determinações do comando geral da Polícia Militar no Acre na Capital, o 10º Batalhão do Alto Acre localizado na fronteira, realizou nas cidades de Epitaciolândia e de Brasiléia várias incursões com intuito de combater o ilícito.

Foi realizado abordagem e revistas em várias pessoas afim de encontrar àqueles que estão com pendência com a Justiça, portando armas brancas (faca) e de fogo, tráfico de drogas e outros delitos previstos no CP. As ações vem acontecendo principalmente durante anoite e madrugadas.

Desde sexta-feira, dia 11, bares, botecos e outros estabelecimentos comerciais foram abordados e os frequentadores revistados. “A intenção é tirar das ruas, pessoas que estejam portando algum tipo de arma, além daqueles que por ventura, estejam às margens da Lei, praticando tráfico e outros tipo de ilícitos. O trabalho será contínuo contra o crime”, disse o comandante do 10º Batalhão, Major Fredson Araújo.

Com esse trabalho realizado na última semana em todo o Estado, foi possível registrar um declínio significativo na criminalidade. Segundo foi passado, muitas ações por parte das forças de seguranças serão realizadas em todo o Estado sem data e hora, com intenção de trazer a tranquilidade de volta aos cidadãos de bem no Acre.

1 de 5

Comentários