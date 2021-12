Polícia Militar resgata família e recupera caminhonete roubada em Plácido de Castro

O deputado estadual Antônio Pedro (Democratas) reuniu-se na sexta-feira, 24, com a secretária-adjunta de Estado de Saúde, Ana Paula. Na oportunidade, o parlamentar relatou as demandas da área no município de Xapuri.

O democrata reivindicou melhorias estruturais no Hospital Epaminondas Jácome, além de profissionais para atuar naquela unidade de Saúde.

“Tive uma importante conversa com a secretária-adjunta Ana Paula. Pude relatar mais uma vez as demandas do Hospital Epaminondas Jácome, em Xapuri. Além da parte estrutural, faz-se necessário a presença de uma técnica de Raio X, enfermeiro e médico. Solicitei a gestora que disponibilizasse ao município esses profissionais”, disse.

E acrescentou: “ela garantiu que colocaria uma técnica de Raio X na unidade, e que iria verificar a possibilidade de enviar um médico ao local em outra ocasião. Agradeço a gestora por ter se disponibilizado a ajudar o município de Xapuri. agradeço ainda o governador Gladson Cameli por ter um olhar diferenciado ao município”, finalizou.

