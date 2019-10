Após receber informações do setor de inteligência da Polícia Militar do Acre, policiais do 6° Batalhão, em Cruzeiro do Sul, evitaram que um cidadão fosse executado por uma organização criminosa na noite desta sexta-feira, 5.

Ao perceberem a presença dos agentes de segurança, os dois suspeitos tentaram iniciar uma fuga pelo ramal 7 na Br364, jogando o carro contra a guarnição. Mas, não obtiveram êxito e foram detidos. A vítima também estava no veículo e agradeceu os policiais.

“Obrigado, vocês salvaram minha vida, eles iam me matar”, disse, emocionado, confirmando a informação de que seria executado. Os suspeitos foram presos em flagrante.

Assessoria de Comunicação 6bpm do Juruá

