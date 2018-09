Policiais militares do 2° Batalhão prenderam na noite desta sexta-feira (7) Rosildo Silva dos Santos, 33 anos, acusado de roubo. A prisão aconteceu no Ramal do Mineiro, no bairro Vila Acre, no Segundo Distrito de Rio Branco.

A Polícia foi acionada via Ciosp para atender a ocorrência de assalto. A vítima que trabalha com vendas de sapatos, estava parado com seu carro um Saveiro se cor vermelha, placa NXT 0531 na AC-40 de frente ao Parque Chico Mendes, vendendo seus produtos, quando três homens chegaram em um veículo modelo Fiat Touro de cor Branca e se passaram por clientes. Um dos acusados sacou uma pistola e anunciou o assalto.

Os criminosos fugiram levando o carro da vítima com toda a sua mercadoria e uma quantia em dinheiro de R$ 490,00 reais.

Durante a fuga, os bandidos foram seguidos por uma pessoa que viu aonde o trio escondeu o carro e a mercadoria. A Polícia se deslocou até o local e fizeram um cerco, adentrou o apartamento e prendeu Rosildo. Em posse do acusado foi encontrado uma escopeta calibre 16 com três cartuchos e dois carros.

Diante dos fatos, Rosildo foi preso e encaminhado a Delegacia de Flagrantes (Defla) onde foi reconhecido pelas vítimas.

Na delegacia a polícia constatou que o veículo Fiat Touro usado no assalto foi roubado no dia 30 de agosto no bairro Placas.

Comentários