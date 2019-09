Uma ação dos Policiais Militares do 2° Batalhão na noite desta segunda-feira (16) resultou na prisão de Francisco James de Sousa Gama e Antônio Carlos Silva de Sousa. Eles são acusados de sequestrar um motorista do aplicativo Uber, amarrá-lo e colocá-lo no bagageiro. A prisão da dupla aconteceu no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, a dupla fez um pedido de uma corrida no bairro Belo Jardim, quando o motorista chegou no local, três homens entraram no carro e após trafegar no veículo por 200 metros, um dos criminosos anunciou o assalto, colocou uma faca no pescoço do motorista e o outro assaltante apontou uma arma de fogo em direção da cabeça da vítima obrigando-o a parar o veículo. Em seguida os bandidos amarraram o motorista e colocaram no porta mala do carro e seguiram com destino a Cidade do Povo.

Os Policiais Militares receberam informações via Ciosp que o motorista havia sido sequestrado, fizeram um cerco em uma rua da Cidade do Povo, conseguiram encontrar o carro, prender Francisco e Antônio e resgataram o motorista que estava no porta mala. O terceiro envolvido no crime conseguiu fugir.

Na ação da Polícia foi apreendido um revólver calibre 38 usado no assalto.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e os assaltantes foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.

