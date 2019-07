Policiais militares do 2° Batalhão foram acionados na noite desta segunda-feira, 08, para averiguar uma denúncia de suposto cárcere privado. Os criminosos invadiram a residência da vítima localizada no bairro Santo Afonso, 2° Distrito da capital.

Segundo os militares, eles foram acionados via Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), pois uma testemunha suspeitava que uma familiar estaria sendo mantida em cárcere privado. Os militares chegaram ao local juntamente com a testemunha e constataram que nem a proprietária da casa e nem o veículo Fiat Toro de cor verde estavam na residência, sem contar que o local estava totalmente revirado.

De posse das características do automóvel da família, os policiais intensificaram o patrulhamento. E após mais uma denúncia via Ciosp, foram ao residencial Rosalinda, onde a guarnição abordou um veículo golf de cor bege, suspeito de participar da ação delituosa.

O motorista do carro, Pedro Vilini, 30 anos, mais conhecido como “Paulista”, ainda tentou fugir, porém, foi interceptado e confessou participação no crime, e ainda indicou o local onde o veículo roubado e a vítima estavam, uma chácara abandonada no final do residencial Rosalinda.

Os militares foram a chácara, resgataram a vítima e recuperaram o carro roubado. Em seguida, encaminharam a ocorrência para Delegacia de Flagrantes (Defla), para serem tomadas as demais providências cabíveis ao caso.

Com informações da Ascom PM

