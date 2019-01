Segundo as investigações, quando ele cometeu supostamente os crimes, pertencia a Igreja Evangélica Aliança de Deus.

A Polícia Civil, sob o comando do Delegado de Polícia Samuel Mendes, deflagrou uma operação policial que teve com alvo realizar o prisão do pastor evangélico Eraldo Cardoso, 34 anos de idade, na cidade de Acrelândia, distante 122 km da capital acreana. A ação foi concretizada nesta segunda-feira, 28.

Eraldo foi acusado de ter cometido vários crimes contra a dignidade sexual de pelos menos quatro mulheres frequentadoras da igreja onde ele exercia o cargo de Pastor, condição que lhe garantia a confiança dos fiéis locais.

Segundo as vítimas, o autor usava sempre do artifício de oferecer-lhes carona para deixá-las em casa, porém durante o caminho aproveitava-se do fato de estar a sós com a vítima e investia contra ela.

O autor também usava a influência de seu cargo de líder religioso para intimidar as vítimas, bem como, para colocar os membros da igreja contra elas.

Segundo informações do Delegado Samuel Mendes, presidente do inquérito policial que apura o caso, várias vítimas já compareceram na Delegacia e prestaram declarações sobre como ocorreu a violência sexual. Acrescentou que há uma estimativa de outras supostas vítimas aparecerem a partir do momento que tomarem ciência da prisão de Eraldo.

De acordo com a polícia, o pastor tanto assediava sexualmente como consumava o ato. Segundo as investigações, quando ele cometeu supostamente os crimes, pertencia a Igreja Evangélica Aliança de Deus. Atualmente ele estava atuando na Igreja Pentecostal Ministério da Santidade com Deus.

Em interrogatório, o autor negou a prática de qualquer crime e disse que todas as declarações das vítimas seriam objeto de uma espécie de plano para prejudicar sua imagem.

Eraldo está preso preventivamente e será encaminhado ao presídio, onde ficará à disposição da Justiça. A Polícia Civil dará continuidade às investigações.

