A prisão do jovem que aparentemente não apresenta perigo nenhum a sociedade, porém um criminoso de alta periculosidade, aconteceu no final da manhã desta quarta-feira (1°) em uma ronda pela rua Santa Maria, no famoso “Beco do Odílio” no bairro João Eduardo 2.

De acordo com a polícia, Welisson tinha um mandado de prisão em aberto pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) que já vinha investigando o jovem pelo crime de latrocínio do mototaxista Francisco Lima de Araújo, de 33 anos, assassinado durante um assalto no dia 25 de abril deste ano, no Bahia Velha em Rio Branco. “Manteiga” é suspeito também de matar José Aeliton Santana dos Reis, de 25 anos, foi morto com um tiro na cabeça em via pública, na rua Tabosa, bairro João Paulo II, e também um homem identificado como Wanderson, vulgo “Chapão” na rua Mendes Sá, no bairro Bahia.

O homicida possui duas tatuagens no corpo e uma delas é um desenho de um palhaço, que significa matador de policial.

Os policiais militares do Raio, encaminharam o suposto matador e assaltante a Delegacia de Investigações Criminais no bairro Cadeia Velha. Ele está a disposição da justiça.