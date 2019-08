Adão Oliveira dos Santos foi preso, na tarde desta quinta-feira (1º), no Recanto dos Buritis, em Rio Branco. Ele é um dos suspeitos de matar o músico e fundador do Senadinho, Raimundo Nonato da Conceição, de 54 anos, e Ronilton da Silva Queiroz, de 35.

O músico de 54 anos foi morto, no dia 26 de maio, quando saiu de casa para comprar um churrasco e os suspeitos chegaram para executar Queiroz, que seria o alvo deles.

De acordo com o delegado Martin Hessel, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Santos foi indiciado com a conclusão do inquérito e estava com o mandado de prisão preventiva expedido e foi preso após denúncia da localização do suspeito. O outro comparsa ainda não foi localizado.

“Ele era foragido da justiça e foi indiciado pelo homicídio do Raimundinho e do Ronilton. Recebemos a informação de onde ele estava se escondendo. As equipes foram ao local e conseguiram efetuar essa prisão importante para tirar uma pessoa que estava cometendo muitos delitos ali naquela região”, disse o delegado.

Outros crimes