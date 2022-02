Polícia procura gangue que levou celular e feriu vítima com faca em Brasiléia

A prefeitura em parceria com o Grupo Boa Safra representado pelo Gerente Geral Marcelo Brik, está oferecendo palestra sobre a produção de melancia hibrida para produtores de Epitaciolândia.

O município é um dos fortes produtores da fruta, porém ainda se utiliza os métodos tradicionais, e o objetivo dessa oficina é implantar novas culturas para aprimorar a produção.

O prefeito Sérgio Lopes, juntamente com o vice-prefeito Professor Soares, José Ronaldo Secretário de Produção e Liane Rocha Diretora Administrativa, estiveram presentes.

Na ocasião o prefeito Sérgio Lopes, aproveitou para dar boas vindas ao Grupo Boa Safra e garantiu aos produtores a mecanização de terras para o plantio da melancia.

“Quero primeiramente agradecer ao pessoal do Grupo Boa Safra por atender nosso pedido, e vir aqui ministrar palestras sobre as maneiras corretas do cultivo da melancia, aplicando técnicas adequadas, à produção aumenta e com isso aumenta também o lucro de vocês, e aqui já assumo o compromisso de garantir a mecanização de terras para nossos produtores.” Destacou Lopes.

Nesta sexta-feira, dia 18, o trailer do Grupo Boasafra se deslocou para a Zona rural, no Sítio Dom Bosco, para levar palestra para produtores de leite. O evento contou a presença do Sr. Ezequiel Rodrigues de Oliveira, presidente da Coopel, (Cooperativa dos Agricultores e Pecuaristas da Regional do Baixo Acre.) Que é uma das maiores cooperativas do Estado e está apostando na melhoria dos equipamentos do laticínio e na diversificação dos produtos para a consolidação no mercado. O secretário de Produção e Abastecimento José Ronaldo, está otimista com essas parcerias que vem de encontro com as necessidades de conhecimento para pequenos produtores de Epitaciolândia.

“Quero agradecer a todos que vieram participar dessas palestras através de uma parceria com o Grupo Boasafra e Coopel, às vezes por falta de conhecimento muitos produtores produz pouco e perdem o interesse de investir, aqui estamos criando novas oportunidades adquirindo conhecimentos para que todos possam aumentar sua produção de leite e se consolidar no mercado competitivo.” Destacou o Secretário.

