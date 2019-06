Um homem identificado como Erinaldo de Souza Silva, que não portava documentos, deu entrada no hospital regional Wildy Viana na noite deste sábado, com um ferimento de arma branca (faca) no peito, próximo ao coração.

A vítima teria sido ferida durante uma festa realizada no km 60 da BR 317 (Estrada do Pacífico), quando um suspeito, identificado apenas pelo nome de “Lúcio”, lhe desferiu o golpe no peito. Erinaldo ainda foi socorrido por terceiros e levado para a cidade com vida.

Seu estado de saúde foi considerado grave, além de ter perdido muito sangue. Após receber os primeiros socorros, foi preparado e transferido para a Capital, onde passaria por cirurgia de urgência.

Segundo foi informado já na manhã deste domingo (16), funcionários do hospital Wildy Viana informaram que Erinaldo não teria resistido ao ferimento e faleceu antes de chegar em Rio Branco.

O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais e que estão na busca do suspeito, que fugiu tomando rumo ignorado.

