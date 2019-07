Em A Polícia Rodoviária Federal dará início na sexta-feira (5) à Operação Carnavale 2019 durante as festividades de 109 anos do município de Brasileia (AC). Por ser considerado um dos maiores períodos festivos do Acre, onde há um intenso fluxo de turistas e veículos principalmente na BR-317, haverá reforço do policiamento nas principais vias de acessos ao interior acreano.

A Operação terá como objetivos reduzir a criminalidade na região de fronteira e nas áreas de interesse da união, assegurar a livre circulação, coibir infrações de trânsito, prevenir acidentes nas rodovias federais no Acre e aumentar a percepção de segurança dos usuários das BR-364 e BR-317. Para alcançar esse intuito, a PRF focará em ações preventivas e ostensivas, integradas com os demais órgãos de segurança pública que atuam no estado.

As abordagens educativas ocorrerão para sanar dúvidas sobre a legislação e com auxílio aos viajantes, visando a conscientização de todos para um trânsito mais seguro. Os PRFs fiscalizarão ultrapassagens irregulares, consumo de álcool à condução veicular, transporte de pessoas e condutores de motocicletas, dentre outros. Quanto à criminalidade, ocorrerão abordagens, consultas a viajantes e documentações, para coibir tráfico de pessoas e de drogas, furto/roubo de veículos e crimes ambientais, inclusive.