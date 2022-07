Polícia segue buscas por garotas que desapareceram da entrada de escola no Acre

Apesar das buscas, investigadores da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente (DEPCA), que contam com o apoio de guarnições da Polícia Militar em Rio Branco, localizaram até às 9h30min desta quinta-feira, 21, a adolescente Maria Gabriela Dos Santos Nunes, de apenas 13 anos, e uma colega da mesma idade, cujo nome é mantido em sigilo, que desapareceram da frente da Escola Berta Vieira, localizada na estrada do São Francisco, parte alta da capital acreana.

De acordo com a funcionária Pública Maria de Nazaré dos Santos Silva, mãe de Gabriela, a filha é uma jovem de comportamento exemplar e que nunca foi motivo de preocupação na família, motivo pelo qual seu desaparecimento deixa todos apreensivos. “Ela sempre foi uma menina caseira e muito família, estamos desesperados”, comentou a mãe.

Segundo dona Maria de Nazaré, a filha saiu para a escola, mas segundo a direção, não chegou a entrar no estabelecimento de ensino, preferindo ficar do lado de fora com a colega e “gazetar” a aula. Uma servidora ainda chegou a fotografar as duas. A partir daí, ambas não foram mais vistas. A maior preocupação da mãe é pelo fato de a menina sequer ter dado um telefonema. “Tenho medo que esteja sendo forçada a alguma coisa, ou mesmo sendo vítima de violência” comentou dona Nazaré.

No momento da entrevista ela recebeu uma informação de que Maria Gabriela fora vista no Conjunto Montanhês, onde estaria com a amiga em companhia de um grupo. Qualquer informação deverá ser dada através do telefone 99976 -3573 ou através do 190 e na Delegacia de Polícia mais próxima.

