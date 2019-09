Dezenas de policiais civis e dirigentes do Sindicato dos Policiais Civis do Acre (Sinpol) se reuniram na Casa Civil na manhã desta segunda-feira, 23, para tratar sobre a publicação de um calendário de pagamento das verbas relativas ao retroativo de promoção, titulação e rescisão dos policiais civis do Estado.

Como resultado da reunião, foi marcado um próximo encontro, desta vez com o governador Gladson Cameli e a categoria, previsto para ocorrer na próxima quarta-feira, dia 25.

O encontro contou com a presença do deputado estadual Fagner Calegário (PV), do secretário de Articulação do governo, Alysson Bestene, e do Delegado Geral José Henrique Maciel, além de representantes da secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag).

O parlamentar Calegário comemorou o avanço das negociações com os policiais civis. “Desde que fui diplomado Deputado Estadual, tomei a causa da Segurança Pública como um dos pilares do nosso mandato. A eficiência da Segurança Pública deve se pautar por alguns princípios básicos, um deles, diria que o mais importante, é a valorização dos seus servidores”, disse.

