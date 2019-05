Pelo menos 200 policiais civis do Acre promovem nesta terça-feira, 21, uma manifestação na frente da sede da Assembleia Legislativa do Acre pedindo melhores condições de trabalho, reforma nas delegacias e um cronograma de pagamento das verbas relativas ao retroativo das promoções e titulações da categoria.

O presidente do Sindicato dos Policiais Civis, Tibério Souza da Costa, lembra que um governo que incha a máquina pública com mais de 1, 3 mil cargos comissionados também tem dinheiro para investir e pagar os policiais civis, servidores públicos efetivos do Estado do Acre.

O protesto ocorre no mesmo dia em que irá a plenário a minirreforma administrativa do atual governo que prevê, entre outras coisas, o aumento de mais 450 cargos em comissão no atual governo.

Comentários