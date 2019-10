Policiais militares do Alto Acre participam de Curso para novos Cabos em Brasiléia

Iniciou nesta segunda-feira, dia 7, o segundo curso para formação de novos Cabos da Polícia Militar do Acre na cidade de Brasiléia. Cerca de 19 policiais se inscreveram vindos das cidades que fazem composição da regional, como Assis Brasil e de Sena Madureira.

Todos os alunos terão uma carga de 180 horas, além de testes de aptidão física, legislação especial, ordem unida e outras disciplinas. Segundo a comandante do 10º Batalhão do Alto Acre, Major Ana Kássia, que agradece a parceria com várias instituições, “Esse curso acontece com uma grade de estudos para que se formem novos homens capacitados para que possamos prestar um bom serviço à sociedade”, disse.

A abertura do curso que aconteceu no auditório do Ministério Público em Brasiléia, contou com a participação do Coronel Oliveira, que atualmente responde pelo Comando de Policiamento Operacional III (CPO-III), onde destacou a organização oferecido pelo 10º Batalhão, “além da carga de oito por dia de teoria, terão a parte física e no final, a população da fronteira irão sentir o impacto desses militares em operações de barreira e trânsito, até sua formação”, destacou o oficial.

Já para o Promotor de justiça do Ministério Público do Acre em Brasiléia, Ocimar S. Sales Júnior, destacou a importância desse novo curso. “O MP vê como um marco para a sociedade, vem acompanhando esse trabalho que vem sendo realizado de forma exitosa, de forma árdua no combate à criminalidade e não poderíamos ficar de fora para conversar com eles nesse novo ciclo uma vez que temos mudanças legislativas que precisam levar com eles”, destacou.

Veja vídeo reportagem.