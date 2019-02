Policiais militares do município de Plácido de Castro, prenderam na manhã deste sábado (02), três homens suspeitos de praticarem um crime de assalto ocorrido no bairro Serraria e ainda recuperaram os objetos que haviam sido roubados das vítimas.

O assalto aconteceu à um comércio da região logo nas primeiras horas do dia. O proprietário abriu seu estabelecimento para receber o fornecedor de pães e foi surpreendido pelos suspeitos que armados, pediam as supostas armas que seriam de um familiar. Toda a família foi rendida e como não encontram o armamento, saíram levando objetos pessoais de valor e ainda uma quantia consideravel de dinheiro.

A Polícia foi informada logo em seguida do paradeiro do trio e conseguiram encontrá-los através do veículo que usaram para a fuga, em frente a uma residência. Logo fizeram a abordagem e apreenderam com eles drogas, os objetos roubados das vítimas e a quantia em dinheiro levada do estabelecimento.

Todos foram encaminhados a delegacia da região para o registro do crime e reconhecimento das vítimas. As armas que foram usadas para a prática do assalto, não foram localizadas com os suspeitos.

