O comandante da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, major Evandro Bezerra, disse que os dois policiais militares que acompanhavam o preso que fugiu da porta do Fórum de Cruzeiro do Sul, no início da noite desta segunda-feira, 01, responderão à Inquérito Policial Militar.

O Inquérito vai apurar porque um dos líderes do Comando Vermelho, José Luís, já custodiado da Justiça e considerado de alta periculosidade, estava sem algemas na saída do Fórum, na Cidade da Justiça, e se houve ajuda interna ou externa para a fuga.

“O procedimento apuratório a ser instaurado, buscará essas respostas” , citou o comandante.

Nas imagens feitas pelas câmeras do Fórum, é possível ver que os dois presos saíram do Fórum sem algemas, sob a guarda de apenas dois policiais. Um dos policias estava bem próximo, quase na frente do preso, que mesmo assim saiu correndo. Enquanto os policiais corriam para a mata na tentativa de capturar José Luís, o outro preso, ficou sozinho e poderia ter fugido também, mas preferiu entrar na viatura da Polícia Militar.

José Luís foi preso em Cruzeiro do Sul em dezembro do ano passado por roubo e por trocar tiros com a Polícia.

Foi encaminhado para Rio Branco por ser considerado perigoso, voltou para uma Audiência de Instrução no Fórum em Cruzeiro e deveria ser levado de volta para Rio Branco novamente.

