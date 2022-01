Policial boliviano atropela motociclista em Cobija e foge

Por Kikenavalaperiodista

Um funcionário policial alegadamente bêbado atropelou com seu veículo particular ocupantes de uma motocicleta que resultaram em ferimentos graves. O autor do acidente fugiu, cinco horas depois foi preso, recusou-se a fazer o teste de bafômetro e tentou esconder a mobilidade.

O Procurador Departamental de Pando, Marco Peñaranda, informou que o servidor público policial Ruben Delfo Callpa Morales, de 35 anos, foi acusado de alegados crimes de Lesões Graves e Gravíssimas em Acidente de Trânsito e Omissão de Soco. rro. Em audiência cautelar, o Tribunal Terceiro de Instrução Penal ordenou a detenção preventiva à prisão de Villa Busch.

“O Ministério Público apresentou provas contundentes que demonstraram a possível autoria e culpa do arguido, foram oferecidas as provas consistentes na certidão de registro do local do fato, atestado médico forense das vítimas, informando e de ação direta, relatório de sequestro do veículo, riscos processuais e outros elementos, que a autoridade jurisdicional valorizou e determinou 30 dias de detenção a ser cumprida na prisão de Villa Busch, enquanto os atos investigativos forem realizados”, disse Peñaranda.

COLISÃO E FUGA

O fato de trânsito aconteceu em Cobija, sexta-feira, 7 de janeiro, à média das 20:30 horas, na avenida Pérola do Acre, no bairro do mesmo nome. Segundo familiares das vítimas, Rogelio C.L. de 29 anos, e Alcira V.O. de 31 anos, para identificar o verdadeiro responsável pela colisão foram fundamentais as câmeras de segurança de um imóvel por onde aconteceu o acidente, caso contrário muito provável teria ficado na impunidade.

Estranhamente, alguns fardados que intervieram em primeira instância não lhe deram a devida importância, foram os familiares dos afectados que se mobilizaram por diferentes pontos da cidade para recolher dados do autor ou autores.

Imagens captadas pelo dispositivo revelam que os ocupantes da motocicleta circulavam corretamente na via de subida com o uso de iluminação, de repente, observam que um veículo invade faixa e lhes vem de frente a toda velocidade idade. O motorista da moto tenta evadir o automóvel, mas não foi possível, consegue atingi-los de forma direta causando-lhes a queda para um lado da estrada.

O promotor de matéria, Juan Carlos Choque, detalhou que o arguido Callpa, depois de ocorrido o acidente fugiu deixando os feridos, também escondeu o veículo para que o mesmo não seja sequestrado, após várias horas de buscas. a conseguiu encontrar o paradeiro. Ele também se recusou a realizar o teste de alhoteste, mas o relatório policial afirma que ele tinha hálito alcoólico, além disso não tinha carta de condução.

De acordo com o relatório do médico legista, o motorista da motocicleta Rogelio C.L., 29 anos, tem fratura na tíbia e fíbula esquerda, concedendo-lhe 70 dias de incapacidade legal. Enquanto a sua acompanhante, Alcira V.O. de 31 anos, resultou em fratura da tíbia e fíbula esquerda exposta, concedendo-lhe 90 dias de incapacidade legal.

CUSTÓDIO

O relatório também confirma que Ruben Delfo Callpa Morales é um servidor público policial, cumpre funções como custódio de um privado de liberdade beneficiado com prisão domiciliar, no bairro Mototáxi, com quem supostamente horas antes do acidente teriam consumido bebidas alcoólicas. No momento da apreensão, o uniforme negou veementemente o seu envolvimento na colisão.