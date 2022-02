Policial é acusado de agredir jovem com tapa no rosto ao passar com viatura na rua

A mãe Regineide Paiva, moradora do município de Jordão, procurou o ac24horas para denunciar o policial militar Ernesto do Nascimento Oliveira. Segundo ela, o militar agrediu seu filho, Frank Paiva, de 21 anos, na última quinta-feira, 3.

De acordo com um boletim de ocorrência registrado na delegacia de Jordão, Frank estaria na rua conversando com um amigo quando a viatura policial passou muito perto de sua perna. Frank teria apontado para sua perna, momento em que dois policiais desceram da viatura e questionaram se o jovem não teria visto o carro se aproximando.

Com o início da discussão, Frank alega que um dos policiais, identificado como Ernesto Oliveira, o teria segurado pelo pescoço. Ao reclamar da abordagem, o PM teria agredido o rapaz com tapas no rosto.

“Eu como mãe, queria que fosse feita justiça. Militar é pra dar bom exemplo e não chegar atropelando e batendo na cara das pessoas como se todo mundo fosse errado. Como mãe, estou atrás dos meus direitos e esse policial não é digno de usar uma farda”, afirma Regineide.

O jovem também fez um exame de corpo delito onde apresentou “lesão eritematosa em região cervical anterior à direita, cerca de 4 centímetros”.

Ernesto disse que apenas usou a força de forma moderada para retirar Frank do meio da rua. “Não existe essa história de agressão. Ele se achou no direito de ficar no meio da rua. Estava afastado do meio fio e quando a viatura passou ele nos xingou mandando a viatura passar por cima e nos chamando de bando de filho da puta. Usei a força moderada para retirá-lo do meio da rua com sua bicicleta”, afirma.

O Policial Militar conta que também registrou um boletim de ocorrência e conta que após os xingamentos, quando receberia voz de prisão, Frank se evadiu do local em sua bicicleta.

Comentários