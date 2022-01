Policial e gestor público são indiciados por desviar quase R$ 200 mil de combustível no Acre

Ao longo de 2021, a qualidade do ar no Acre foi em geral um pouco menos danosa à saúde que em 2019 e 2020, segundo se pode observar na plataforma Acre Qualidade do Ar, uma iniciativa do Ministério Público do Estado presente em todos os municípios acreanos.

Em 2019, o maior número de dias com concentração de material particulado no ar chegou a 61 no mês de agosto; em 2020 foram 65 dias, e 2021, 48 dias com concentração de material particulado superior a 15 µg/m3. Para efeito de comparação, o limite aceitável pela Organização Mundial de Saúde é 2,5 ug/m3.

A plataforma começou a ser implementada em junho 2019, quando se tornou operacional aquela que é considerada a maior rede de monitoramento da qualidade do ar da Amazônia, baseada em sensores PurpleAir PA-II-SD de baixo custo e conceito inovador da Internet das Coisas (Internet of Things – IoT) que se conecta a uma rede internacional, com disponibilização de dados em tempo real e de forma gratuita. Foram instalados 30 sensores, distribuídos nas sedes dos 22 municípios do Estado do Acre.

Esta ação foi realizada pelo MP em parceria com a Universidade Federal do Acre, Tribunal de Justiça e vários outros órgãos.

