Admil Justino Neves, 49 anos, foi ferido a tiros após tentar contra a vida de um tratorista e um Policial Militar durante uma ocorrência no final da tarde desta quarta-feira (12) na Vila do V, em Porto Acre. Na ação o policial saiu baleado no braço.

Segundo informações da Polícia, Justino chegou no local aonde o Tratorista estava trabalhando numa máquina na recuperação do ramal e de posse de uma espingarda tentou contra a vida do trabalhador.

A Polícia foi acionada pelo o encarregado da obra e ao chegar no local Admil estava com uma espingarda calibre 28. Foi dada voz de prisão e o criminoso desrepeitou efetuando um tiro contra os policiais, ferindo um deles no braço. O agressor em seguida foi ferido com dois tiros nas pernas.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel (Samu) foi acionada e Admil e o PM foram encaminhados ao pronto socorro de Rio Branco. O Policial foi atendido e recebeu alta, já Neves continuou sob os cuidados médicos.

O agressor responderá por dupla tentativa de homicídio e por porte ilegal de arma de fogo.

Comentários