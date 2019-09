Uma tentativa de assalto aconteceu próximo à porta de entrada do Via Verde Shopping, em Rio Branco, na manhã desta sexta-feira (27).

A vítima do assalto seria uma mulher policial, que reagiu à tentativa e efetuou disparos contra os suspeitos.

Segundo informações preliminares, quatro homens teriam entrado no estacionamento do shopping em um carro. Dois ficaram estacionados na via de acesso ao ônibus, possivelmente para aguardar o final da ação no estabelecimento, e outros dois teriam ido até a uma das entradas do shopping.

Foi então que eles viram a mulher sair das dependências do shopping, a abordaram e anunciaram o assalto. A policial reagiu e efetuou cerca de seis disparos contra os suspeitos. De acordo com testemunhas, ninguém ficou ferido.

Os criminosos conseguiram fugir do local logo após a tentativa frustrada de assalto. Não se sabe se os suspeitos tinham conhecimento de que a vítima seria policial. A Polícia Militar está no local.

