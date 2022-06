POLICIALPolícia prende homem que matou o próprio primo durante partida de futebol no Acre

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), amplia a vacinação contra a gripe influenza e sarampo para crianças de 6 meses à 10 anos de idade a partir desta sexta-feira, 10. O objetivo é dar suporte aos municípios para a melhoria da cobertura vacinal e imunização do público-alvo mais suscetível a síndromes respiratórias.

“Nós últimos meses temos identificado o aumento de casos graves de síndromes respiratórias em crianças nessa faixa etária. A vacinação é uma das formas de prevenção mais eficaz contra alguma dessas doenças transmitidas por vírus e, por isso, estamos ampliando a aplicação deste público prioritário. As vacinas podem ser encontradas em qualquer unidade de saúde dos municípios acreanos”, destacou Renata Aquiles, coordenadora do Programa Nacional de Imunização do Acre.

Operação Gota

Inicia também no próximo dia 14 e vai até 30 de junho a Operação Gota, realizada pelos ministérios da Saúde e da Defesa, com apoio do Estado e das prefeituras de oito municípios do Acre. A ação de multivacinação visa beneficiar a população que vive em regiões de difícil acesso do país, como áreas rurais, ribeirinhas e indígenas.

A estratégia teve início em 1993, como iniciativa isolada no estado do Amazonas, após a notificação de surtos de sarampo em populações indígenas da região do Rio Juruá. Desde então, se consolidou no país como uma ação imprescindível para a realização de multivacinação em áreas mais isoladas. Atualmente, abrange os estados do Amazonas, Acre, Amapá e Pará.

No Acre, a vacinação será realizada entre os municípios de Rio Branco, Feijó, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Tarauacá, Jordão, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo. As ações contarão com o apoio da Força Aérea Brasileira (FAB).