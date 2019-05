Um foi detido populares ao tentar roubar uma moto e entregue às autoridades.

Os trabalhos das polícias Civis e Militares da fronteira do Acre estão se intensificando nos últimos dias. Somente nesta semana, ao menos três motos foram recuperadas após serem roubadas tanto no lado brasileiro, quando boliviano.

Em um dos casos, um suspeito que não foi identificado, percebeu o cerco das autoridades e resolveu que deveria entregar uma moto que foi roubada no lado boliviano. Este assinou um termo de responsabilidade na delegacia e deverá se apresentar nos próximos dias para ser ouvido pelo delegado.

Outro caso foi registrado na delegacia de Epitaciolândia, quando foi entregue na madrugada do dia 22 passado pelos homens do 10º Batalhão da PM do Alto Acre, Janairo Souza de Jesus (20), acusado de tentar roubar uma moto no Bairro José Hassem, nas proximidades da delegacia da Receita Federal.

Segundo foi registrado, o acusado teria aproveitado a madrugada para tentar roubar uma moto na companhia de um menor. Este não contava que o proprietário estava acordado e percebeu a tentativa do meliante junto com seu comparsa.

Foi quando populares foram alertados e saíram correndo atrás do Janairo que caiu na rua e sofreu alguns hematomas no rosto. O mesmo foi segurado até a chegada de uma equipe da PM que levou o acusado para a delegacia.

O mesmo confessou onde estaria uma das motos que já havia sido entregue para um receptador, identificado como Júnior dos Santos Silva (22) que comprou por menos de R$ 1000 reais. Este foi detido e liberado após pagar fiança e terá de se apresentar posteriormente.

Na delegacia, se ficou sabendo que o acusado seria um dos investigados na fronteira, por envolvimento em roubos de veículos. Janairo foi liberado após audiência de custódia, devendo de ser apresentar futuramente às autoridades que irão decidir seu futuro.

