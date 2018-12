Felipe Rodrigues Almeida, de 23 anos, foi preso por policiais do 3º batalhão na tarde desta quarta-feira (26) sob a acusação de tráfico de drogas. Na casa do acusado, no Morro do Marrosa, os policias afirmam ter encontrado 17 quilos de maconha. O flagrante foi possível depois de encontrados com Felipe 80 gramas de pasta-base de cocaína.

Os PMs faziam patrulhamento pelo local quando resolveram abordar o acusado, que estaria com uma quantidade não especificada de droga.

Ao fazerem uma revista na residência de Felipe, eles encontraram mais entorpecente e então resolveram solicitar reforços.

Policias do Bope e outras duas viaturas do 3º batalhão foram até o imóvel. Durante as buscas, um cão farejador detectou mais droga enterrada no quintal.

Felipe foi preso e levado para a Delegacia Central de Flagrantes (Defla). Ele deverá ser indiciado pelo crime de tráfico de entorpecentes.