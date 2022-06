Política de verificação de fatos

O jornal O Alto Acre se utiliza dos princípios do International Fact-Checking Network, que é a associação internacional de verificadores de fatos. Esses princípios estão baseados em compromissos de cinco áreas: apartidarismo e imparcialidade; transparência das fontes; transparência do financiamento e organização; transparência da metodologia; e política de correções aberta e honesta.

Política de erros

O jornal O Alto Acre busca apresentar informações precisas e claras a respeito dos temas de que trata, a partir de fontes qualificadas. A política do portal é corrigir os eventuais erros de maneira ágil e transparente.

Quando um erro de informação é apontado, seja internamente pela redação, seja por observações dos leitores, os editores responsáveis pelo conteúdo fazem uma rechecagem dos dados.

Uma vez constatado o erro, o conteúdo é corrigido e passa a ser acompanhado por uma nota intitulada AVISO DE CORREÇÃO, na qual é destacada a informação corrigida e o momento em que foi corrigida. Se a informação errada é central na elaboração do texto, a nota é publicada no topo do conteúdo. Em outros casos, a nota é publicada ao final do conteúdo.

Para reportar um envie um e-mail para oaltoacreac@gmail.com

O jornal O Alto Acre valoriza a interação com os leitores e trata a apuração dos erros apontados como prioridade.