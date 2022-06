Sobre a Política de Ética deste jornal

O Jornal O Alto Acre segue o código de ética estabelecido Federação Nacional dos Jornalistas do Brasil (FENAJ).

Capítulo I – Do direito à informação

Art. 1º O Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros tem como base o direito fundamental

do cidadão à informação, que abrange seu o direito de informar, de ser informado e de ter

acesso à informação.

Art. 2º Como o acesso à informação de relevante interesse público é um direito

fundamental, os jornalistas não podem admitir que ele seja impedido por nenhum tipo de

interesse, razão por que:

I – a divulgação da informação precisa e correta é dever dos meios de comunicação e

deve ser cumprida independentemente de sua natureza jurídica – se pública, estatal ou

privada – e da linha política de seus proprietários e/ou diretores.

II – a produção e a divulgação da informação devem se pautar pela veracidade dos fatos e

ter por finalidade o interesse público;

III – a liberdade de imprensa, direito e pressuposto do exercício do jornalismo, implica

compromisso com a responsabilidade social inerente à profissão;

IV – a prestação de informações pelas organizações públicas e privadas, incluindo as nãogovernamentais, é uma obrigação social.

V – a obstrução direta ou indireta à livre divulgação da informação, a aplicação de censura

e a indução à autocensura são delitos contra a sociedade, devendo ser denunciadas à

comissão de ética competente, garantido o sigilo do denunciante.

Capítulo II – Da conduta profissional do jornalista

Art. 3º O exercício da profissão de jornalista é uma atividade de natureza social, estando

sempre subordinado ao presente Código de Ética.

Art. 4º O compromisso fundamental do jornalista é com a verdade no relato dos fatos,

razão pela qual ele deve pautar seu trabalho pela precisa apuração e pela sua correta

divulgação.

Art. 5º É direito do jornalista resguardar o sigilo da fonte.

Art. 6º É dever do jornalista:

I – opor-se ao arbítrio, ao autoritarismo e à opressão, bem como defender os princípios

expressos na Declaração Universal dos Direitos Humanos;

II – divulgar os fatos e as informações de interesse público;

III – lutar pela liberdade de pensamento e de expressão;

IV – defender o livre exercício da profissão;

V – valorizar, honrar e dignificar a profissão;

VI – não colocar em risco a integridade das fontes e dos profissionais com quem trabalha;

VII – combater e denunciar todas as formas de corrupção, em especial quando exercidas

com o objetivo de controlar a informação;

VIII – respeitar o direito à intimidade, à privacidade, à honra e à imagem do cidadão;

IX – respeitar o direito autoral e intelectual do jornalista em todas as suas formas;

X – defender os princípios constitucionais e legais, base do estado democrático de direito;

XI – defender os direitos do cidadão, contribuindo para a promoção das garantias

individuais e coletivas, em especial as das crianças, dos adolescentes, das mulheres,

dos idosos, dos negros e das minorias;

XII – respeitar as entidades representativas e democráticas da categoria;

XIII – denunciar as práticas de assédio moral no trabalho às autoridades e, quando for o

caso, à comissão de ética competente;

XIV – combater a prática de perseguição ou discriminação por motivos sociais,

econômicos, políticos, religiosos, de gênero, raciais, de orientação sexual, condição física

ou mental, ou de qualquer outra natureza.

Art. 7º O jornalista não pode:

I – aceitar ou oferecer trabalho remunerado em desacordo com o piso salarial, a carga

horária legal ou tabela fixada por sua entidade de classe, nem contribuir ativa ou

passivamente para a precarização das condições de trabalho;

II – submeter-se a diretrizes contrárias à precisa apuração dos acontecimentos e à correta

divulgação da informação;

III – impedir a manifestação de opiniões divergentes ou o livre debate de idéias;

IV – expor pessoas ameaçadas, exploradas ou sob risco de vida, sendo vedada a sua

identificação, mesmo que parcial, pela voz, traços físicos, indicação de locais de trabalho

ou residência, ou quaisquer outros sinais;

V – usar o jornalismo para incitar a violência, a intolerância, o arbítrio e o crime;

VI – realizar cobertura jornalística para o meio de comunicação em que trabalha sobre

organizações públicas, privadas ou não-governamentais, da qual seja assessor,

empregado, prestador de serviço ou proprietário, nem utilizar o referido veículo para

defender os interesses dessas instituições ou de autoridades a elas relacionadas;

VII – permitir o exercício da profissão por pessoas não-habilitadas;

VIII – assumir a responsabilidade por publicações, imagens e textos de cuja produção não

tenha participado;

IX – valer-se da condição de jornalista para obter vantagens pessoais.

Capítulo III – Da responsabilidade profissional do jornalista

Art. 8º O jornalista é responsável por toda a informação que divulga, desde que seu

trabalho não tenha sido alterado por terceiros, caso em que a responsabilidade pela

alteração será de seu autor.

Art 9º A presunção de inocência é um dos fundamentos da atividade jornalística.

Art. 10. A opinião manifestada em meios de informação deve ser exercida com

responsabilidade.

Art. 11. O jornalista não pode divulgar informações:

I – visando o interesse pessoal ou buscando vantagem econômica;

II – de caráter mórbido, sensacionalista ou contrário aos valores humanos, especialmente

em cobertura de crimes e acidentes;

III – obtidas de maneira inadequada, por exemplo, com o uso de identidades falsas,

câmeras escondidas ou microfones ocultos, salvo em casos de incontestável interesse

público e quando esgotadas todas as outras possibilidades de apuração;

Art. 12. O jornalista deve:

I – ressalvadas as especificidades da assessoria de imprensa, ouvir sempre, antes da

divulgação dos fatos, o maior número de pessoas e instituições envolvidas em uma

cobertura jornalística, principalmente aquelas que são objeto de acusações não

suficientemente demonstradas ou verificadas;

II – buscar provas que fundamentem as informações de interesse público;

III – tratar com respeito todas as pessoas mencionadas nas informações que divulgar;

IV – informar claramente à sociedade quando suas matérias tiverem caráter publicitário ou

decorrerem de patrocínios ou promoções;

V – rejeitar alterações nas imagens captadas que deturpem a realidade, sempre

informando ao público o eventual uso de recursos de fotomontagem, edição de imagem,

reconstituição de áudio ou quaisquer outras manipulações;

VI – promover a retificação das informações que se revelem falsas ou inexatas e defender

o direito de resposta às pessoas ou organizações envolvidas ou mencionadas em

matérias de sua autoria ou por cuja publicação foi o responsável;

VII – defender a soberania nacional em seus aspectos político, econômico, social e

cultural;

VIII – preservar a língua e a cultura do Brasil, respeitando a diversidade e as identidades

culturais;

IX – manter relações de respeito e solidariedade no ambiente de trabalho;

X – prestar solidariedade aos colegas que sofrem perseguição ou agressão em

conseqüência de sua atividade profissional.

Capítulo IV – Das relações profissionais

Art. 13. A cláusula de consciência é um direito do jornalista, podendo o profissional se

recusar a executar quaisquer tarefas em desacordo com os princípios deste Código de

Ética ou que agridam as suas convicções.

Parágrafo único. Esta disposição não pode ser usada como argumento, motivo ou

desculpa para que o jornalista deixe de ouvir pessoas com opiniões divergentes das suas.

Art. 14. O jornalista não deve:

I – acumular funções jornalísticas ou obrigar outro profissional a fazê-lo, quando isso

implicar substituição ou supressão de cargos na mesma empresa. Quando, por razões

justificadas, vier a exercer mais de uma função na mesma empresa, o jornalista deve

receber a remuneração correspondente ao trabalho extra;

II – ameaçar, intimidar ou praticar assédio moral e/ou sexual contra outro profissional,

devendo denunciar tais práticas à comissão de ética competente;

III – criar empecilho à legítima e democrática organização da categoria.

Capítulo V – Da aplicação do Código de Ética e disposições finais

Art. 15. As transgressões ao presente Código de Ética serão apuradas, apreciadas e

julgadas pelas comissões de ética dos sindicatos e, em segunda instância, pela Comissão

Nacional de Ética.

§ 1º As referidas comissões serão constituídas por cinco membros.

§ 2º As comissões de ética são órgãos independentes, eleitas por voto direto, secreto e

universal dos jornalistas. Serão escolhidas junto com as direções dos sindicatos e da

Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ), respectivamente. Terão mandatos

coincidentes, porém serão votadas em processo separado e não possuirão vínculo com

os cargos daquelas diretorias.

§ 3º A Comissão Nacional de Ética será responsável pela elaboração de seu regimento

interno e, ouvidos os sindicatos, do regimento interno das comissões de ética dos

sindicatos.

Art. 16. Compete à Comissão Nacional de Ética:

I – julgar, em segunda e última instância, os recursos contra decisões de competência das

comissões de ética dos sindicatos;

II – tomar iniciativa referente a questões de âmbito nacional que firam a ética jornalística;

III – fazer denúncias públicas sobre casos de desrespeito aos princípios deste Código;

IV – receber representação de competência da primeira instância quando ali houver

incompatibilidade ou impedimento legal e em casos especiais definidos no Regimento

Interno;

V – processar e julgar, originariamente, denúncias de transgressão ao Código de Ética

cometidas por jornalistas integrantes da diretoria e do Conselho Fiscal da FENAJ, da

Comissão Nacional de Ética e das comissões de ética dos sindicatos;

VI – recomendar à diretoria da FENAJ o encaminhamento ao Ministério Público dos casos

em que a violação ao Código de Ética também possa configurar crime, contravenção ou

dano à categoria ou à coletividade.

Art. 17. Os jornalistas que descumprirem o presente Código de Ética estão sujeitos às

penalidades de observação, advertência, suspensão e exclusão do quadro social do

sindicato e à publicação da decisão da comissão de ética em veículo de ampla circulação.

Parágrafo único – Os não-filiados aos sindicatos de jornalistas estão sujeitos às

penalidades de observação, advertência, impedimento temporário e impedimento

definitivo de ingresso no quadro social do sindicato e à publicação da decisão da

comissão de ética em veículo de ampla circulação.

Art. 18. O exercício da representação de modo abusivo, temerário, de má-fé, com notória

intenção de prejudicar o representado, sujeita o autor à advertência pública e às punições

previstas neste Código, sem prejuízo da remessa do caso ao Ministério Público.

Art. 19. Qualquer modificação neste Código só poderá ser feita em congresso nacional de

jornalistas mediante proposta subscrita por, no mínimo, dez delegações representantes

de sindicatos de jornalistas.

Vitória, 04 de agosto de 2007.

Federação Nacional dos Jornalistas