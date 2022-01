Ponte do Madeira inaugurada há 8 meses já apresenta problemas e DNIT aciona empresa para reparo

O Segundo Encontro das Mídias Digitais, promovido na manhã desta quinta-feira,27, pelo governo do Acre, via Secretaria de Comunicação (Secom) e Gabinete Civil, no auditório da Biblioteca Pública, em Rio Branco, propôs-se a aprimorar a utilização das mídias digitais pelos servidores que trabalham com a comunicação pública do governo no seu dia a dia.

A oficina para influenciadores foi ministrada pela publicitária e especialista em mídia digital Verônica Pimentel, com o tema “Desvendando os segredos do Facebook e Instagram”, que são as mídias que detém os maiores públicos de usuários em todo o mundo e, consequentemente, maior visibilidade e interatividade virtual. “Somente entendendo o comportamento digital é possível trilhar novos campos de ideias e novos formatos, afirmou Verônica.

A realização da oficina obedeceu todos os protocolos sanitários, com o devido distanciamento entre aproximadamente 30 participantes, utilização de álcool em gel, máscaras e ainda um número considerável de participantes assistindo online.

O chefe de Gabinete de Governo, José Messias, destacou a importância da realização da capacitação para aprimorar a comunicação voltada para o público das redes sociais, que na maioria das vezes não toma conhecimento das ações governamentais.

“O objetivo é focar nas ações de governo, pois são infinitas realizações que precisam ser mostradas para o público das redes sociais”, defendeu Messias.

Foi mais um momento precioso, rico em bons ensinamentos, oportunidade para atualizar o conhecimento e aperfeiçoar nosso trabalho, reconheceu a jornalista Cleide Santos, assessora de comunicação do Departamento de Água e Saneamento (Depasa).

“Eu, que nesse universo digital não sou nativa, sou migrante, aprendo um tanto a cada dia, agradeço muito a oportunidade. Parabéns ao governo do Estado, à nossa secretária de comunicação Nayara Lessa e toda equipe pela iniciativa”, reconheceu a assessora do Depasa.

A jornalista Charlene Carvalho observa que, a dinâmica da comunicação que vem sendo implantada pela secretária Nayara Lessa, por determinação do governador Gladson Cameli é amplificar a divulgação das informações sobre as ações da gestão estadual e essas oficinas nos ajudam a conhecer melhor nossos multiplicadores, suas demandas e necessidades.

“Também apresentarmos o que há de mais novo nos estudos e análises das redes sociais que usamos todos os dias nessa divulgação”, pontuou Carvalho.

“O nosso foco é melhorar e profissionalizar a forma como estamos atuando nas redes sociais, fazendo com que a comunicação aconteça de forma mais profissional e clara. Queremos transmitir um conteúdo diferenciado e objetivo, de forma que a população entenda e saiba das boas ações do governo”, frisou a secretária da pasta, Nayara Lessa.

