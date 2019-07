Uma comitiva com político, secretário e imprensa do Acre, estiveram na ponte que está prestes a ser entregue, ligando o estado do Acre e Rondônia, nesta terça-feira, dia 23, e puderam atravessar de um lado para o outro de veículos.

Segundo foi informado pela agencia de notícias do Acre, toda a parte de concretagem já foi finalizada, o trabalho está concentrado em serviços de acabamento, como a construção do guarda-corpo. O asfaltamento da pista será a última etapa do processo. Ao todo, já foram investidos R$ 130 milhões na obra.

O grande gargalo diz respeito à outra margem do rio. O solo daquela região é instável e por ser mais baixo, corre o risco de inundação durante o inverno amazônico. Devido a estas peculiaridades, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) ainda não definiu o modelo de acesso que será construído no local.

Algumas possibilidades são estudadas. Uma delas diz respeito à elevação da pista acima do nível histórico registrado na maior cheia do Rio Madeira. Já a outra possibilidade consiste na continuidade da extensão da ponte por mais 400 metros, terminando fora da área alagadiça.

Segundo Caetano, atual secretário de Estado de Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano (Seinfra), a segunda alternativa é a melhor solução que a engenharia pode proporcionar diante da adversidade apresentada naquela cabeceira. “A continuação da ponte é a garantia que resolveremos este problema aqui encontrado de uma vez por todas”, pontuou.

Não foi informando a data de entrega e se o presidente do Brasil, Jairo Bolsonaro, estará presente na inauguração.

Com informações da Agência Acre

