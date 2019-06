Um projeto foi apresentado na Câmara dos Deputados, em Brasília

Um projeto apresentado na Câmara dos Deputados quer dar o nome do arcebispo Dom Moacyr Grechi à ponte sobre o Rio Abunã que liga o Acre ao restante do Brasil por terra e está prestes a inaugurar.

Apresentado pelo deputado Mauro Naziff (PSB-RO) e na justificativa ele diz que assim como a ponte, Dom Moacyr foi “a ponte missionária nestes dois estados”. Ele morreu no último dia 17 de junho, em Porto Velho.

”A homenagem é mais do que justa e merecida. Nós enfatizamos no projeto a história do arcebispo, o trabalho desenvolvido na região e a frente missionária liderada por esse grande homem numa época de extrema desigualdade social. Fica o nosso reconhecimento e a reverência, agora como símbolo de uma grande obra do governo federal”,comentou o deputado.