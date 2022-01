População destaca bons serviços prestados pela Dr Deinviane Medeiros no PS de Rio Branco

Pacientes entraram em contato com a redação na manhã deste sábado (15) para destacar os bons serviços prestados pela doutora Deinviane Medeiros no setor de emergência do maior Hospital de Urgência e Emergência do Acre (HUERB).

A doutora Deinviane Medeiros participou do atendimento e a regulação de um homem de 36 anos que foi vítima de derrubada de árvore no município de Xapuri, no interior do Acre, no dia 3 de agosto do ano passado. O resgate foi feito pelos profissionais do Corpo de Bombeiros e do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) que tiveram que realizar um resgate de emergência após serem informados de que no Seringal Primavera, zona rural de Xapuri, havia um homem inconsciente vítima de queda de árvore.

O homem deu entrada no Hospital Epaminondas Jácome, no município de Xapuri, com sinais de traumatismo craniano e fraturas ósseas espalhadas pelo corpo. A médica Deinviane Medeiros fez uma intervenção rápida e conseguiu salvar a vítima e estabilizar o quadro clínico para o transporte aéreo foi realizado pelo helicóptero Harpia 04, com o apoio de profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O homem foi deixado no pronto-socorro de Rio Branco e seu estado de saúde era considerado grave, mas graças a ação rápida da médica Deinviane, a vítima conseguiu voltar depois de meses aí convívio da família.

A doutora Deinviane Medeiros hoje presta seus relevantes serviços no Setor de emergência do pronto-socorro de Rio Branco, salvando vidas. A profissional foi lembrada pelos seus vários pacientes que se disseram satisfeitos e honrados pelo atendimento e resolveram usam o espaço para homenagear essa excelente profissional pelos seus grandes trabalhos já prestado ao estado e à sociedade acreana.

Ao ser informado da homenagem e da produção da matéria, a doutora agradeceu a todos que lembraram dela com carinho e respeito e também a direção do pronto-socorro de Rio Branco, ao governador do Acre Gladson Cameli e a secretária Estadual de Saúde, doutora Paula Mariano, pelo apoio e pela confiança no seu trabalho.

