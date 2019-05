O Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM-AC) alerta que a população deve ficar atenta à especialidade divulgada pelo médico. Os pacientes podem verificar se o profissional possui o Registro de Qualificação de Especialista (RQE).

O RQE garante que o médico, após cursar a faculdade de Medicina, realizou o Programa de Residência Médica e/ou foi aprovado na Prova de Título de Especialista de uma especialidade médica.

De acordo com as normas éticas, a divulgação de atuação em uma especialidade médica ou mesmo a divulgação de tratamentos clínicos e procedimentos em uma determinada especialidade são permitidos apenas aos médicos que, comprovadamente, possuem a especialidade e tenham registrado os seus certificados no CRM, gerando o número do RQE.

“Tal norma visa à proteção da população, exigindo dos médicos a divulgação de informações verdadeiras, possibilitando a todos tomar a decisão sobre a escolha de um tratamento médico baseada em dados confiáveis”, afirmou o 1ª Secretário do CRM-AC e coordenador da Comissão Permanente de Divulgação de Assuntos (Codame), Virgílio Prado.

Para saber se o médico é especialista, o paciente deve entrar no site www.portal.cfm.org.br. Na área de buscas por médicos, é preciso inserir o nome ou CRM do profissional. Caso o médico seja especialista, o nome da especialidade e o número do seu RQE aparecerão ao lado da foto.

Comentários