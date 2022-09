“Não entrei na política para brincar com o povo acreano. Meu propósito é ajudar o governo do Estado a fortalecer ações que proporcionem maior qualidade de vida ao povo”. A frase é do candidato a deputado federal Orleilson Cameli, o Zico, durante o encontro ‘Amigos do Zico’, ocorrido no Parque das Acácias e que contou com a participação de mais de 600 pessoas.

“Tem sido uma jornada incrível. Seguir os passos do meu pai, o saudoso governador Orleir Cameli, na política e me colocar diante do nosso povo como instrumento de transformação muito me honra. O Estado teve conquistas significativas na gestão dele. A exemplo disso temos a pavimentação da BR-317, no trecho Rio Branco – Brasileia. Além disso, o asfaltamento da BR-364, entre a Capital e a cidade de Sena Madureira, bem como da rodovia entre os municípios de Cruzeiro do Sul e Tarauacá”, disse Orleilson.

E acrescentou: “seu governo foi também o que mais construiu casas para as famílias carentes do Estado. Além disso, distribuiu mochilas com material escolar e bicicletas para os alunos irem à escola. E para facilitar o deslocamento dos ribeirinhos, meu pai comprou um motor de rabeta, em substituição ao remo. São ações lembradas até os dias de hoje pela população”.

Sobre o mandato de deputado federal, Orleilson destacou que, juntamente com o governador Gladson Cameli, trabalhará para fortalecer as políticas públicas do Estado.

“Decidi disputar o cargo de deputado federal por entender que só através da política é que podemos buscar o desenvolvimento social e econômico que o nosso povo tanto precisa. Acredito e defendo que por meio do mandato podemos fazer ainda mais pelo Acre, fortalecendo ações nas áreas de Educação, Saúde, Infraestrutura e, especialmente, gerando emprego e renda”, disse Orleilson.

