Há regionais em que os serviços de polícia judiciária de vários municípios encontram-se sob a responsabilidade de um único delegado

O atual secretário de Estado da Polícia Civil no Acre, Rêmulo Cesar Diniz, publicou portaria no Diário Oficial, determinando o destacamento de delegados de polícia para reforçar as ações de controle de segurança pública no interior do estado.

Segundo a portaria, o número de delegados é escasso, há regionais em que os serviços de polícia judiciária de vários municípios encontram-se sob a responsabilidade de um único delegado, o que pode trazer prejuízos à sociedade.

Na publicação, o secretário esclareceu ainda, que a regional do Alto Acre, conta apenas com um delegado, que responde pelos municípios de Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri.

Por sua extensão territorial e por ser área de fronteira, a regional necessita de, pelo menos, mais um delegado, sobretudo em virtude do elevado número de ocorrência de tráfico de drogas e outros crimes graves.