Portaria dispensa uso de máscara nas unidades do INSS

Por

Por Antônio Malvadeza

O delegado Samuel Mendes, da 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil, na Cidade do Povo, em Rio Branco, deverá ser o responsável em apurar um suposto racha envolvendo dois automóveis de luxo ocorrido no último final de semana e que por pouco não acabou em tragédia.

Os condutores de uma BMW vermelha e de um Volvo XC 60 de cor branca já previamente identificados, serão chamados a depor. Um dos motoristas chegou a ser notificado por policiais da Companhia de Trânsito.

A ocorrência foi registrada na tarde de sábado no bairro da Comara, quando dezenas de moradores relataram ter visto quando os condutores do Volvo e da BMW apostavam corrida. Segundo testemunhas, por pouco não houve uma tragédia quando um Corsa Classic cruzou a pista.

Os dois carros estariam em alta velocidade, mas ainda conseguiram evitar um acidente mais grave. O volvo ainda tocou no carro, porém o condutor não perdeu o controle e fugiu. O da BMW evitou o choque, no entanto, bateu no meio-fio e chegou a capotar.

Informações apontam que com ajuda de amigos, o proprietário da BMW conseguiu retirar o carro do local do acidente e quando os policiais militares da CIATRAN chegaram para atender a ocorrência, já estava em cima de um caminhão guincho coberto com uma lona.

Questionados, disseram que haviam feito um acordo com os demais envolvidos, o que não evitou que fossem notificados por tirar o carro do local do acidente, que é considerado infração grave no trânsito.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários