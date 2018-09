Os dados mostram que Porto Velho é o 1º dos 10 municípios brasileiros com mais focos acumulados nos últimos 5 anos

Quando se fala em focos de queimadas no Brasil, nenhum município se destaca mais do que Porto Velho, segundo dados estatísticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Os dados mostram que Porto Velho é o 1º dos 10 municípios brasileiros com mais focos acumulados nos últimos 5 anos; e o primeiro entre os 10 municípios brasileiros com mais focos acumulados neste ano.

Outro dado é que a capital de Rondônia também possui a primeira colocação entre os dez municípios brasileiros com mais focos acumulados nos últimos 5 meses; e o primeiro também entre as dez cidades brasileiras com mais focos acumulados neste mês de setembro.

Nos últimos quatro anos, entre 2014 e 2018, o número de queimadas já cresceu 132% em Rondônia, que, proporcionalmente só perde em percentuais para o Rio de Janeiro (140%).

Este ano, em número absolutos, Rondônia obteve 7.995 focos, só perdendo para o Mato Grosso (14.192) e para o Amazonas (8.008). Os dados são do Programa Queimadas, Monitoramento por Satélite, do INPE.

