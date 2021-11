Porto Velho reduz intervalo para a terceira dose da vacina contra covid-19 para 4 meses

O show de Gustavo Lima no dia 1º de dezembro em Rio Branco está definitivamente autorizado pelos órgãos de fiscalização, vigilância e segurança do Estado e Município. A garantia do evento é resultado de uma reunião entre a JRF Produções, organizadora do show, os promotores de Justiça Alessandra Marques (Defesa do Consumidor) e Gláucio Ney Oshiro (Saúde), os representantes das vigilâncias municipal e estadual e da Secretaria de Segurança Pública do Acre.

O protocolo de segurança foi apresentado pela empresa realizadora, que aprovado, sofreu algumas indicações para garantir o melhor desempenho do evento. Duas doses da vacina, controle de acessos e outras medidas serão tomadas com o objetivo de mitigar a possiblidade de contágio da coivd-19 no evento, informou a JRF.

O show, que marca a retomada dos eventos com grande público no Acre, após um hiato de quase dois anos, por causa da pandemia de covid-19, vai acontecer no estacionamento do Parque de Exposições Wildy Viana, espaço que abriga a Expoacre, no dia 1º de dezembro. Por coincidência, a última realização de um grande show no Acre foi o de Gusttavo Lima no dia 14 de dezembro de 2019, quando ninguém sequer imaginava o pesadelo dos meses seguintes com a covid-19.

Comentários