As autoridades iniciaram os trabalhos nas primeiras horas desta quarta-feira, dia 15, para tentar descobrir o que pode ter ocasionado o incêndio em um posto de gasolina localizado ao lado do Parque Piñata na parte alta da cidade de Cobija, capital do estado de Pando, lado boliviano.

O incêndio teve início por volta das 9h40, horário local, em uma das bombas e rapidamente as chamas tomaram conta do posto. Em vários vídeos postados em grupos de internet via celular, se pode ver que pessoas tentam salvar pertences do escritório.

Em menos de uma hora, as chamas tomaram conta de pelo menos duas bombas ao ponto de explodir. Segundo foi levantado, a equipe do Corpo de Bombeiros existente a pouco anos na cidade nada puderam fazer para apagar as chamas.

Não se tem relatos de feridos, apesar de registrar algumas pessoas tentando apagar o fogo por conta própria no local, utilizando extintores para apagar o fogo que alcançou a cobertura do posto e também ocasionou pequenas explosões.

Mas informações a qualquer momento.

Veja noticiários da cidade de Cobija sobre os fatos (em espanhol)

