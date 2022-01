Pouco mais de 2 meses no cargo, presidente do IMC é exonerada no AC; novo presidente tem nomeação revogada um dia depois

O atleta ganhou repercussão nacional por ter sido tirado de campo no ato de um pênalti, na Copinha em São Paulo. Nas redes sociais, Tomate acumula mais de 500 mil seguidores

O goleiro Tomate, como é chamado o atleta Eduardo Silva, renovou o contrato com o time que defendeu e que se destacou na Copinha em São Paulo: o Andirá-AC. No entanto, ele será emprestado para o Botafogo para defender o clube por uma temporada.

O diretor do Andirá-AC, Civaldo Nery, falou que estão apenas esperando fazer o chamado para assinarem o contrato com o time sub-20 do Glorioso. No entanto, é com o Morcegão, como é conhecido o clube acreano, que Tomate irá ficar – pelo menos por mais duas temporadas, como forma de “proteção financeira”.

Nas redes sociais, Tomate e Nery compartilharam a novidade nas redes. “Pensando em uma coisa de cada vez, essa semana vou definir junto com meus empresários o melhor caminho, seja como Deus quiser, tudo no tempo dele”, escreveu.

O goleiro do time sub-20 do Andirá-AC teve sua vida transformada na partida da Copa São Paulo de Futebol Júnior do time acreano contra o Atlético-MG no início de janeiro deste ano. Na hora de um pênalti contra o time, o reserva foi substituído por Carlos, que acabou não impedindo o gol. As câmeras que transmitiam, focaram na reação do acreano, que logo saiu do campo para o banco dos reservas e começou a chorar.

Apesar da derrota do Andirá por 1 X 0 para o Galo na partida, a atuação de Tomate foi considerada excelente. Com a decisão do técnico Kinho Brito de tirar o atleta, que acabou repercutindo de forma negativa, o time, já eliminado, confrontou o Desportivo Aliança-AL apenas para cumprir tabela. Nas redes sociais, o técnico se pronunciou dizendo que apesar de ele não ser o oficial do time, a oportunidade de representar na Copinha foi dada por ser um evento desportivo onde havia certa abrangência nacional.

