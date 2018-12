Por Gabriela Lafetá

A CNH (Carteira Nacional de Habilitação) digital não é mais uma novidade. Desde outubro do ano passado, quem tem a carteira de motorista com o QR Code, código impresso no verso do documento, pode baixar o documento no celular. Apesar do avanço, apenas 2.547 motoristas do Acre possuem a opção baixada no telefone.

