Prazo para instituições aderirem ao ProUni termina hoje

Programa tem mais de 540 mil candidatos inscritos

Termina hoje (22) o prazo para as instituições de ensino superior aderirem ao Programa Universidade Para Todos (ProUni), que oferece bolsas a estudantes sem diploma de nível superior, bem como para professores de escolas públicas que já tenham alguma graduação.

As bolsas oferecidas pelo ProUni podem ser integrais – 100% do valor da mensalidade do curso – ou parciais – 50% do valor da mensalidade do curso -, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições de educação superior privadas. As inscrições devem ser feitas por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Ontem (21), o ministro da Educação, Victor Godoy, informou que no primeiro semestre o ProUni registrou 544.755 candidatos, e que o programa oferece 273.001 bolsas, sendo 181.036 integrais e 91.965 parciais. As bolsas foram oferecidas para um total de 19.584 cursos de graduação, em 1.085 instituições privadas de ensino superior em todos os estados e no Distrito Federal.

O ProUni foi criado em 2004 com o objetivo de aumentar a quantidade de estudantes brasileiros de baixa renda na graduação. Podem concorrer às bolsas integrais estudantes oriundos com renda familiar de até 1,5 salário mínimo, e às bolsas parciais aqueles com renda familiar de até 3 salários mínimos.

