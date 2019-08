Os candidatos que se inscreveram para as 8 vagas de analistas que atuarão no censo demográfico, 2020, no Acre poderão realizar o pagamento da inscrição até o dia 06 de agosto de 2019, conforme o 2 º Termo de Retificação do Edital, disponível em http://www.institutoaocp.org.br/concurso.jsp?id=223