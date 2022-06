Pré-candidato Tadeu Hassem fala de seus projetos para a regional do Alto Acre durante entrevista

O funcionário público do município de Brasiléia, Tadeu Hassem, que está disputando uma vaga para concorrer a uma das cadeiras da Assembleia Legislativa do Acre, participou de uma rodada de conversa com jornalistas no estúdio do jornal oaltoacre.com, para falar do seu desafio do pleito que está chegando.

Tadeu Hassem é natural de Brasiléia, contador e casado com Higia Thaise de Melo Hassem, com que tem dois filhos. Já trabalhou com assessor em várias áreas até ser aprovado no concurso municipal e se dedicar ao município de Brasiléia.

A entrevista desta vez, contou com a presença da jornalista Gina Menezes, do sitio Folha do Acre que reforçou o quadro junto com o Fernando Oliveira. A conversa foi no projeto de pré-candidatura pelo Partido Republicano, dos projetos que podem ajudar os municípios, principalmente, da regional do Alto Acre.

Hassem falou um pouco de sua vida pública e do desafio que está por vir e ajudar muito Brasiléia e Epitaciolândia. “Brasileia e Epitaciolândia precisa de um deputado”, disse durante e entrevista e foi indagado pela jornalista Gina Menezes, por ser irmã da atual prefeita, Fernanda Hassem. Disse que não havia pensado na hipótese de lançar seu nome e o projeto, foi resultado de muita conversa com ela e muitos apoiadores.

Acredita que está levando boas propostas por onde está passando e a fronteira do Acre precisa de representantes, não só como deputados estaduais como também federais, para possam trazer mais desenvolvimento com apoio do governador e senadores.

Veja a entrevista completa abaixo.



