Durante uma viagem institucional ao Amazonas, o Governador do Acre, Gladson Cameli, defendeu a união da bancada federal dos estados do Norte em prol dos interesses da região

“Precisamos ter confiança. Temos que estar unidos, fortes e juntos para protegermos os nossos estados, respeitadas as políticas ambientais e ao mesmo tempo criarmos oportunidades para o nosso povo” disse Cameli durante a realização da 41ª Exposição Agropecuária, em Manaus, ao explicar que é necessária uma única voz, para que não apenas se falem em desenvolvimento mas que ele seja sustentável.

De acordo com o governador, a parceria com o estado do Amazonas deve proporcionar geração de novos empregos e renda aos acreanos. Ele acredita também que os problemas verificados pela administração pública devem ser enfrentados com responsabilidade e de maneira estratégica.

“Nós estamos perdendo a oportunidade de exportarmos para os países andinos, de fazer o intercâmbio comercial. Essa é a nossa luta, hoje. Esse mercado é o que queremos atender. Esse é um dos nossos compromissos: exportar a nossa carne. O Acre sozinho não atende esse mercado. Precisamos do Amazonas, de Rondônia, Roraima, para juntos atendermos essa clientela”enfatizou Cameli.

Outro detalhe destacado pelo governador foi em relação a conclusão das obras da Ponte do Rio Madeira, conjuntamente com asfaltamento da BR-319.

Segundo ele, essa malha logística será considerado o segundo canal do Panamá, uma vez que essa ligação viabiliza a união do Pacífico com o Atlântico.

Ao fim, Cameli reafirmou que a classe política do Norte está pronta e determinada para vencer esse e outros desafios, como a manutenção das prerrogativas constitucionais da Zona Franca de Manaus.

“A Zona Franca não é só do Amazonas. Ela beneficia todo o Norte, e o Acre também faz parte. Então, essa parceria entre os estados do Norte é fundamental para o desenvolvimento e o povo da nossa região” finalizou o governador.

