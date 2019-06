Segundo o governador, o Quartel é o coração da Polícia Militar e precisa ser revitalizado.

No aniversário de 103 anos da Polícia Militar do Estado do Acre (PM/AC), celebrado há um mês, o governador Gladson Cameli anunciou a revitalização do Quartel do Comando Geral (QCG), em Rio Branco.

A ordem de serviço já foi assinada e, agora, o governador garante que falta apenas um parecer da Procuradoria Geral do Estado (PGE) para que as obras sejam iniciadas. “Vou sentar para conversar com o comandante-geral da PMAC, coronel Ezequiel Bino, para saber como anda esse processo para que possamos iniciar a obra”.

Segundo o governador, o Quartel é o coração da Polícia Militar e precisa ser revitalizado. O serviço de reforma faz parte da iniciativa da secretaria de Infraestrutura e Urbanização (Seinfra) em restaurar ambientes públicos e turísticos do Acre.

