Os órgãos extintos foram:

Em novembro do ano passado, a prefeita Socorro Neri anunciou a extinção destes órgãos. Com os cortes, a gestão espera reduzir os gastos de manutenção da máquina pública em R$ 12,8 milhões no ano de 2019.

Já a secretaria de Esporte e Lazer (Semel) vai se fundir com a Fundação Garibaldi Brasil (FGB). A subchefia de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, que atua no trabalho de atos oficiais do município, terá as atividades assumidas pelo gabinete da prefeitura.