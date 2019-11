SECOM

A convite da ABM( Associação Brasileira de Municípios), e com as despesas todas custeadas pelo evento, a Prefeita Fernanda Hassem, participou durante toda a semana, da Cúpula Mundial de Líderes Locais e Regionais – Congresso UCLG , em Durban, África do Sul. Evento que reuniu cerca de 3.000 (três mil) representantes locais e regionais.

O encontro teve como objetivo definir as prioridades do movimento municipal internacional e fornecer uma plataforma para as comunidades do futuro que devem moldar meios de vida sustentáveis, ancoradas em justiça, inclusão cidadã e cumprindo sua função social. O direito à cidade é um direito garantido a todos os habitantes das gerações presentes e futuras. Fernanda Hassem participou também de dois painéis com representantes da África, México, Argentina, Espanha e França e falou dessa importante representação.

“Em tempos de crise financeira devemos buscar bons resultados e projetos para o crescimento e desenvolvimento de nossa Brasiléia. Entendemos que há muito por fazer, nossa cidade sequer recuperou-se das grandes enchentes que tivemos e com um orçamento menor de sessenta milhões de reais ao ano para todas as demandas municipais temos que procurar soluções rápidas. Essa foi uma grande oportunidade de aprendizado e troca de experiências. Só tenho a agradecer”, finalizou a prefeita.

Comentários