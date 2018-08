A Prefeita Fernanda Hassem esteve reunida, em seu gabinete, com o Superintendente Regional do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), André Fidelis, o gerente executivo do INSS no Acre, Elias Evangelista, e a presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasileia para tratar da implantação de um novo sistema nas agencias do INSS.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está implantando em todas as suas agências o novo modelo de atendimento a fim de modernizar os serviços e melhorar o atendimento aos cidadãos. Nessas unidades, o segurado apenas leva os documentos para serem escaneados no dia do atendimento agendado, e recebe o número do protocolo de requerimento para acompanhar pela internet o andamento do pedido.

O Superintendente do INSS falou a respeito da inovação. “O Governo Federal está trazendo uma proposta de parceria para criar juntamente com essas entidades, uma agencia da previdência social, digital, melhorando e dinamizando o atendimento aos moradores do município”, falou André Fidelis.

Nesse modelo, o atendimento para recepção e digitalização dos documentos leva cerca de vinte minutos e o cidadão já sai com a senha para acesso ao Meu INSS, canal pelo qual é possível acompanhar integralmente as fases do pedido sem sair de casa. E os moradores da zona rural irão ter um atendimento exclusivo na sede do sindicato dos trabalhadores rurais.

“Essa é uma parceria muito boa onde teremos dois setores de atendimento, um para as pessoas da cidade e o outro para os associados e cooperados do sindicato, onde facilita o atendimento”, informou Francisca Bezerra, presidente do sindicato rural de Brasileia.

A tramitação eletrônica torna mais ágil a análise dos requerimentos, com a distribuição dos processos de uma unidade para outra. O objetivo da autarquia é tornar possíveis de serem realizadas a distância todos os serviços que precisem apenas de avaliação administrativa.

“Uma agenda muito importante para população de Brasileia, atendendo pedido dos vereadores e população, onde estamos aderindo esse programa, dando mais celeridade para os moradores e contribuintes que muitas vezes ficam esperando em filas no lado de fora da agencia. A prefeitura de Brasileia estará dando a contra partida, cedendo, a estrutura o espaço físico e um servidor seguindo a parte burocrática necessária”, destacou Fernanda Hassem, prefeita de Brasileia.

1 de 8

SECOM – Raylanderson Frota

Comentários