Como vem priorizando a saúde, a Prefeita Fernanda Hassem entregou na segunda-feira, 17, a mais nova Unidade de Saúde da Família, Simão Mansour Bartha à comunidade do bairro Alberto Castro.

A Unidade que funcionava antes na Avenida Manoel Marinho Montes, agora irá atender mais de 2500 pessoas dos Bairros Alberto Castro, Eldorado e parte do Bairro José Moreira e Residencial Jatobá.

Um investimento que irá proporcionar um espaço mais apropriado aos servidores e à população que busca os serviços da atenção básica. A Unidade de Saúde foi construída com recursos provenientes de emenda parlamentar em contrapartida com a Prefeitura de Brasiléia.

O Secretário Municipal de Saúde, Francisco Borges, destaca a importância da unidade para a comunidade.

“Essa é a continuação do trabalho da prefeita Fernanda Hassem, não só para oferecer à qualidade de saúde a população, mais também dar um local digno para os funcionários trabalharem em uma unidade de saúde bem centralizada no bairro Alberto Castro”, disse Borges.

A unidade que é modelo padrão de todos os municípios brasileiros fica localizada dentro do bairro obedecendo a lei e garantindo melhor acessibilidade aos munícipes, por se tratar de uma unidade de atenção básica de saúde.

A Prefeita Fernanda Hassem ressaltou a importância da entrega da unidade.

“Um momento importante para a comunidade, estarmos entregando aqui a nova unidade Simão Mansour Bartha, uma unidade de saúde no valor de mais de 400 mil reais, para as pessoas que precisam do atendimento da saúde municipal e estamos trabalhando para que a gente faça a reforma de todas as unidades básicas de saúde do municipio”, Finalizou Fernanda.

Além desta, outras duas Unidades de Saúde serão entregues ainda este ano em Brasiléia.



Por Eldson Júnior/SECOM

